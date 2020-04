ലാഭമില്ലാത്ത ട്രെയിനുകൾ പുനരാരംഭിക്കില്ല

പാലക്കാട് ∙ ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം യാത്രാട്രെയിനുകൾ വീണ്ടും ഓടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ലാഭകരമല്ലാത്തവ പുനരാരംഭിക്കില്ല. യാത്രാ ട്രെയിനുകൾ അത്യാവശ്യമായവ മാത്രം ഓടിക്കാനും അധികം കിട്ടുന്ന സമയം ചരക്കുട്രെയിനുകൾക്കു നൽകാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണു റെയിൽവേ. യാത്രാട്രെയിനുകളെല്ലാം ഓട്ടം നിർത്തിയപ്പോൾ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ചരക്കുകടത്തിനു പ്രാമുഖ്യം നൽകാനുള്ള നിർദേശം.



ജനങ്ങൾ ഹ്രസ്വയാത്രയ്ക്ക് ബസും ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് വിമാനവുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. വളരെ ഹ്രസ്വവും ഏറെ ദീർഘവുമായ ട്രെയിനുകൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. ഒരു രാത്രിയോ പകലോ നീളുന്ന ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾക്കായിരിക്കും ഇനി മുൻഗണന. തിരക്കുള്ള സമയത്ത് കൂടിയ യാത്രാനിരക്കുള്ള സുവിധ സ്പെഷൽ ഓടിക്കും.

യാത്രാട്രെയിനുകൾ കുറയുമ്പോൾ നഷ്ടം കുറയും. ഇതുവഴി ചരക്കുകടത്തിന്റെ നിരക്കു കുറയ്ക്കാം. ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾക്ക് സമയക്ലിപ്തത പാലിക്കാനുമാവും. ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങളും മരുന്നുകളും ഇനി ട്രെയിനിൽ തന്നെ രാജ്യം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇതു സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കും.

പാസഞ്ചറുകൾക്ക് ഭീഷണി

റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളിൽ ചിലതു നിർത്തിയേക്കും. കായംകുളം – എറണാകുളം, തൃശൂർ – ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചറുകൾ പോലുള്ളവ വൻ നഷ്ടത്തിലാണ്. ചില ദീർഘദൂര പ്രതിവാര ട്രെയിനുകളും നഷ്ടത്തിലാണ്.

English summary: All passenger train not to be serviced after lockdown