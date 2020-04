4 ചെക്പോസ്റ്റ് വഴി പ്രവേശനത്തിന് മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പ് ശുപാർശ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കേരളീയർ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം, മുത്തങ്ങ, വാളയാർ, അമരവിള ചെക്പോസ്റ്റുകൾ വഴി മാത്രമാകണം പ്രവേശനമെന്ന് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ. കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ എത്താൻ ആവശ്യപ്പെടാം. അന്തർസംസ്ഥാന ബസ് സർവീസുകളും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഏർപ്പെടുത്താം.

മറ്റു ശുപാർശകൾ

∙ രാവിലെ 8 മുതൽ 11 വരെ മാത്രമായി സമയം ക്രമീകരിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും നിശ്ചിത എണ്ണം യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കാവൂ.

∙ യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ പിഴവില്ലാത്ത സംവിധാനം വേണം. ആരോഗ്യ പരിശോധന, ആംബുലൻസ് സൗകര്യം, വാഹനങ്ങൾ അണുമുക്തമാക്കാൻ സംവിധാനം തുടങ്ങിയവ വേണം.

∙എല്ലാ ജില്ലയിലും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം രൂപീകരിച്ച് യാത്രക്കാരെ അവിടെ എത്തിക്കണം. ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നു കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കോ വീടുകളിലേക്കോ ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കാം.

∙ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ റൂട്ട് മാറിപ്പോകാനോ ഇടയ്ക്ക് ആളെ ഇറക്കാനോ അനുവദിക്കരുത്.

∙പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം. ബസിൽ എസിയും കർട്ടനും പാടില്ല. ബസ് ജീവനക്കാർ മാസ്കും ഫെയ്സ് ഷീൽഡും ധരിക്കുക, യാത്രക്കാർ മാസ്ക് ധരിക്കുക, പുതപ്പും കമ്പിളിയും ഭക്ഷണവും വാഹനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും സൗജന്യമായി നൽകുക തുടങ്ങിയ ശുപാർശകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English summary: Four check post to be open to interstate travel after lockdown