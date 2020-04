ഇന്നലെ 10 പേർക്കുകൂടി; മാധ്യമപ്രവർത്തകനും കോവിഡ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 10 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം (6), തിരുവനന്തപുരം (2), കാസർകോട് (2) ജില്ലകളിലാണിത്. 8 പേർക്കു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ. കൊല്ലത്ത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗമുണ്ടായ അഞ്ചിൽ 3 പേരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരാണ്.

കാസർകോട്ട് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധിതരായ 2 പേരിൽ ഒരാൾ ദൃശ്യ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരാൾ തമിഴ്‌നാട് കുഴിത്തുറ മേൽപ്പാലയിൽ നിന്നു വന്നതാണ്. നെയ്യാറ്റിൻകര പത്താംകല്ല് സ്വദേശിയായ മറ്റൊരാൾക്കു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. ഇടുക്കിയിൽ 3 പേർക്ക് കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇവരുടെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

2 ഹോട്സ്‌പോട്ടുകൾ കൂടി

സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി 2 ഹോട്സ്‌പോട്ടുകൾ. വണ്ടിപ്പെരിയാർ (ഇടുക്കി), അജാനൂർ (കാസർകോട്) എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളാണിത്. മൊത്തം ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ 102 ആയി. ഇന്നലെ കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളെ ഇന്ന് ഹോട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

English Summary: 10 more people confirmed with covid in Kerala