രണ്ടാം ഭാര്യയെ കാണാൻ മലപ്പുറത്തു പോയ ആൾ മൂന്നാമതും ക്വാറന്റീനിൽ

കായംകുളം, കാളികാവ് (മലപ്പുറം) ∙ തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തിരിച്ചെത്തിയ ആൾ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ മലപ്പുറത്തെ വീടു സന്ദർശിച്ചു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ചതിനു കേസ്. ഇപ്പോൾ കലവൂരിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വാറന്റീലിനാണ് കായംകുളം സ്വദേശിയായ അൻപത്തഞ്ചുകാരൻ. പകർച്ചവ്യാധി നിയമ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. മൂന്നാം ക്വാറന്റീനിൽ 28 ദിവസം കഴിയണം.

നിസാമുദീനിലെ തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്നു വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിലായി. നിരീക്ഷണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കാറിൽ മലപ്പുറം ചോക്കാട് മമ്പാട്ടുമൂലയിലെ രണ്ടാം ഭാര്യയെ കാണാൻ പോയി. തബ്‍ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തയാളാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ മലപ്പുറത്ത് അധികൃതർ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. 20നു രാത്രിയാണ് കായംകുളത്തെ ക്വാറന്റീൻ കഴിഞ്ഞു മലപ്പുറത്തെത്തിയത്.

നിസാമ‌ുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെട‌ുത്തയാൾ എത്തിയെന്ന വിവരമറിഞ്ഞു പൊലീസ‌ും ആരോഗ്യ വക‌ുപ്പ‌് അധികൃതരും എത്തി മമ്പാട്ട്മ‌ൂലയിൽ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ നിർദേശിച്ച‌ു. എന്നാൽ, ക്വാറന്റീൻ പ‌ൂർത്തിയാക്കാതെ തിങ്കളാഴ്‌ച പ‌ുലർച്ചെ 2ന് മമ്പാട്ട്മ‌ൂലയിൽ നിന്ന‌ു മ‌ുങ്ങുകയായിരുന്നു.

കായംകുളത്തെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യഭാര്യയുമായി പ്രശ്നമുണ്ടായി. കാർ തല്ലിത്തകർത്തെന്നും മറ്റും പരാതിയുമായി കായംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. വിശദമായി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണു മലപ്പുറത്തെ ക്വാറന്റീൻ ലംഘനം വ്യക്തമായത്. തുടർന്ന് ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച കാറും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനും സമീപത്തെ ട്രഷറി പരസരവും അഗ്നിശമന സേന അണുമുക്തമാക്കി.

