ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടവുകാർ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല: ഋഷിരാജ് സിങ്

തൃശൂർ ∙ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അന്തേവാസികൾ ‘നമസ്കാരം സർ’ എന്ന് ഉറക്കെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യണമെന്ന നിർദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നു ഡിജിപി ഋഷിരാജ് സിങ്ങിന്റെ സർക്കുലർ. ജയിൽ മേധാവികൾക്കും മേഖലാ ഡിഐജിമാർക്കും അയച്ച കത്തിലാണ് ഋഷിരാജ് സിങ്ങിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം അന്തേവാസികൾക്കരികിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പോലും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു കത്തിൽ പറയുന്നു. പലവട്ടം കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടും പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലോടെ ഡിജിപി അയച്ച കത്തിലെ മറ്റു നിർദേശങ്ങളിങ്ങനെ:

∙ എല്ലാ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്തേവാസികളും നിർബന്ധമായി മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നു നിർദേശം നൽകിയിട്ടും നടപ്പായില്ല.

∙ പല ജയിലുകളിലും ചെറുതും വലുതുമായി തെരുവു വിളക്കുകൾ പകൽ സമയത്തു പോലും തെളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു, ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല.

∙ സർക്കാരിന്റെയോ വകുപ്പു മേധാവിയുടെയോ അനുവാദമില്ലാതെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന നിർദേശം പാലിക്കുന്നില്ല.

∙ ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹെൽമറ്റും കാറോടിക്കുന്നവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റും ധരിക്കണമെന്ന നിർദേശം പാലിക്കുന്നില്ല.

∙ പല ജയിലുകളിലെയും കൃഷിത്തോട്ടവും ഗ്രീൻ ഹൗസും ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ തരിശിട്ടിരിക്കുന്നു.

∙ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായിട്ടുപോലും ജയിലിനുള്ളിൽ ജോലിസമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ അശ്രദ്ധയും കൃത്യവിലോപവും ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ഡിജിപി മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. വീഴ്ച തുടർന്നാൽ സൂപ്രണ്ടുമാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കത്തിലുണ്ട്.

