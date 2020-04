മേയ് 3 നു ശേഷവും കർശന നിയന്ത്രണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മേയ് 3 നു ശേഷവും സംസ്ഥാനത്തു കർശന നിയന്ത്രണം തുടരും. പൊതുഗതാഗത വിലക്ക് പിൻവലിക്കില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വന്നശേഷം കൂടുതൽ തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നു മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക തുടരുകയാണെന്നും പ്രവചിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണു സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നതെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. അതിനാൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്നാണു തീരുമാനം.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു രോഗബാധയുള്ളവർ വരുന്നതു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ട്രക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തും. ആരും ഒളിച്ചു കടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കും.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വനപാതകൾ എല്ലാം അടയ്ക്കും. സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാധീനമായില്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗണിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരും.

ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കാര്യമായി വർധിക്കുമെന്നും അതിനു ശേഷമേ കുറയുകയുള്ളൂവെന്നുമാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർധിക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതി നിലനിർത്താനാണു ശ്രമം.

