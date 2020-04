വാർഡ് വിഭജനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു; ഇന്നു തീരുമാനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കാലത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഡ് വിഭജന തീരുമാനം സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനമെടുക്കും.



സംസ്ഥാനത്തെ 1200 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡ് വിഭജന നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ 5 മാസമെങ്കിലും ആവശ്യമാണെന്നു സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 5 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന നവംബർ 12നു മുൻപ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ജനപ്രതിനിധികൾ അധികാരമേൽക്കണം.

വാർഡ് വിഭജനത്തിനായി ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും നിയമസഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടു നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പു മറികടന്നു ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നിയമമാക്കുകയായിരുന്നു.

