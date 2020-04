അധികാരം കലക്ടർക്ക്: ഡിജിപിക്ക് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്‌ഡൗൺ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലകളിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട അധികാരി കലക്ടറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്തു നൽകി.

ലോക്‌ഡൗൺ നടപ്പാക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി കലക്ടർമാരും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികളുമായി അധികാരത്തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം കത്തു നൽകിയത്. ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് എന്ന നിലയിലും ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം അനുസരിച്ചും ജില്ലയുടെ അധികാരം കലക്ടർക്കാണ്.

English Summary: Collector authority regarding decisions on lockdown; home department sends letter to dgp