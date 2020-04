ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കരുത്: ഹൈക്കോടതിയുടെ കത്ത്

കൊച്ചി ∙ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കരുതെന്നു കാണിച്ച് ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാർ സർക്കാരിനു കത്തു നൽകി. സർക്കാർ ഇതിനായിറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും മറ്റു ജഡ്ജിമാരെയും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് 27നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണഘടനയനുസരിച്ചു പാർലമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ പ്രതികൂല മാറ്റം സാധ്യമല്ലെന്നു കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പള, അലവൻസുകൾ ഭരണതലത്തിലെ ഉത്തരവിലൂടെ മാറ്റാനോ വൈകിക്കാനോ സർക്കാരിനാവില്ല. മാത്രമല്ല, ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നു സംഭാവന സമാഹരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നൽകാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുൻകയ്യെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ജഡ്ജിമാരെ ഒഴിവാക്കി സ്പാർക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും എറണാകുളം സബ് ട്രഷറിക്കു നിർദേശം നൽകണമെന്നും കത്തിൽ റജിസ്ട്രാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Do not cut salary of judges; letter from highcourt