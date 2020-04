ശമ്പളം പാസാക്കേണ്ടെന്ന് ട്രഷറിക്കു നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പള ബില്ലുകൾ തൽക്കാലം പാസാക്കേണ്ടെന്നു ട്രഷറിക്കു ധനവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. 6 ദിവസത്തെ ശമ്പളം ഇൗ മാസത്തെ ആകെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നു കുറവു ചെയ്യാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ്, ഹൈക്കോടതി വിധി കാരണം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണു നടപടി. ചൊവ്വാഴ്ച ഹൈക്കോടതി വിധി വരുന്നതിനു മുൻപ് പതിനായിരത്തോളം ശമ്പള ബില്ലുകളാണ് ഓൺലൈനായി ഡിഡിഒമാർ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. ഇനി 90,000 ബില്ലുകൾ എത്താനുണ്ട്.

മാസത്തിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിവസമാണു ശമ്പള ബില്ലുകൾ ട്രഷറി പാസാക്കിത്തുടങ്ങുക. അടുത്ത മാസം നാലിനാണ് ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനം. അതിനു മുൻപ് ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രമേ ശമ്പള ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ ട്രഷറിക്കു കഴിയൂ.

English Summary: Instruction to treasury not to pass salary