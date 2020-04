തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും ശമ്പളം അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കു 30% വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവർക്കു ലഭിക്കുന്നതു തുച്ഛമായ അലവൻസ് ആണെന്നും ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഒരു മാസത്തെ അലവൻസ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞെന്നും മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അറിയിച്ചു.

English Summary: Ordinance to reduce salary of MLAs and ministers