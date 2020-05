സമൂഹവ്യാപനം സംഭവിച്ചാൽ: തയാറെടുപ്പുകൾ ഊർജിതം

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണവിധേയമാണെങ്കിലും സമൂഹവ്യാപന സാധ്യത മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുന്നു. സമൂഹവ്യാപനം സംഭവിച്ചാൽ എറണാകുളം ജില്ലയാകും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായി മാറുക.

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ, ഐസിയു കിടക്കകൾ, വെന്റിലേറ്റർ എന്നിവയുള്ള ജില്ലയെന്ന നിലയിൽ, ജില്ലയ്ക്കു പുറത്തുനിന്നുള്ള രോഗികളെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളും വിധം ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളെ 3 തലത്തിൽ തിരിച്ചാണു തയാറെടുപ്പുകൾ. പ്രതിരോധത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയും പങ്കാളികളാക്കും.

പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആദ്യം പഞ്ചായത്തു തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെയാണ് ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുക. രോഗം കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടാംതല ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റും. 1200 രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ കേന്ദ്രം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഐസിയു ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെയാണു മൂന്നാം തല ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുക.

കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിനു പുറമേ, ജില്ലയിലെ പ്രധാന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെല്ലാം മൂന്നാം തല ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളാകും. കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ്, പിവിഎസ് ആശുപത്രി എന്നിവ പൂർണ സജ്ജമാണെന്നു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. എൻ.കെ. കുട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രികൾ

എറണാകുളം– 163

തിരുവനന്തപുരം– 155

മലപ്പുറം, കൊല്ലം– 125

കണ്ണൂർ, തൃശൂർ– 109

കോഴിക്കോട്– 102

വെന്റിലേറ്ററുകൾ

എറണാകുളം– 363

തിരുവനന്തപുരം– 230

തൃശൂർ– 173

കോഴിക്കോട്– 145

കണ്ണൂർ– 137

ഐസിയു കിടക്കകൾ

എറണാകുളം– 1244

തിരുവനന്തപുരം – 857

തൃശൂർ– 798

കോട്ടയം– 794

കണ്ണൂർ– 609

English summary: Ernakulam to be the center for Coronavirus treatment in Kerala