6 ട്രെയിനുകളിൽ പോയത് ഏഴായിരത്തോളം പേർ

തിരുവനന്തപുരം / കോഴിക്കോട് / കൊച്ചി ∙ അതിഥിത്തൊഴിലാളികളുമായി കേരളത്തിൽനിന്ന് 2 ദിവസങ്ങളിലായി 6 ‘ശ്രമിക്’ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെട്ടു. 6827 തൊഴിലാളികളാണു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്. (തൊഴിലാളി എന്നാണ് ശ്രമിക് എന്ന ഹിന്ദി വാക്കിന്റെ അർഥം).



∙ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നു 1140 തൊഴിലാളികളുമായി ആദ്യ നോൺ സ്റ്റോപ് ട്രെയിൻ ഇന്നലെ 3.30 നു തമ്പാനൂർ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു ജാർഖണ്ഡിലെ ഹട്ടിയയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

∙ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നു 3312 തൊഴിലാളികൾ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളിൽ മടങ്ങി. ആലുവയിൽ നിന്നു വെളളിയാഴ്ച പുറപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ആദ്യ ട്രെയിൻ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലേക്കായിരുന്നു.ഇതിൽ 1110 പേർ പോയി.

ഇന്നലെ രാത്രി എറണാകുളം നോർത്തിൽ നിന്നു 1111 തൊഴിലാളികളുമായി ബിഹാറിലെ ധാനാപ്പുരിലേക്കും 1091 പേരുമായി ആലുവയിൽ നിന്നു ഒഡീഷയിലെ ഖുർദ റോഡ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെട്ടു.

∙ കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു ജാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യ ട്രെയിൻ. 1175 പേരാണു പോയത്.

∙ മലപ്പുറം തിരൂരിൽ നിന്ന് പട്നയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ 1200 തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങി.

സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ

തിരുവനന്തപുരം / ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ, തീർഥാടകർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ, വിദ്യാർഥികൾ തുടങ്ങിയവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് അനുസരിച്ചു കൂടുതൽ ശ്രമിക് സ്‌പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്താൻ റെയിൽവേ തയാർ.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കും ഇത്. ട്രെയിനുകളുടെ വിവരം മുൻകൂട്ടി പൊതു അറിയിപ്പായി നൽകില്ല. ആഭ്യന്തരവകുപ്പു തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി തുടരും.

English summary: Migrant workers return from Kerala in six trains