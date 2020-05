മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം; 3 യുവാക്കൾ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുഎപിഎ നിയമം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അലൻ ഷുഹൈബ്, താഹ ഫസൽ എന്നിവരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്ന 3 യുവാക്കളെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.



ഓൺലൈൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങാടൻപള്ളി സ്വദേശി അഭിലാഷ് പടച്ചേരി, വയനാട് സ്വദേശികളായ വിജിത് വിജയൻ, എൽദോ വിൽസൻ എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഏറെനേരം ചോദ്യം ചെയ്തു. അലനെയും താഹയെയും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയിൽ ചേർത്തത് ഇവരാണെന്നാണ് എൻഐഎയുടെ വിശദീകരണം.

പെരുവയൽ പെരിയങ്ങാട്ടെ വാടക വീട്ടിൽനിന്നാണ് വിജിത്, എൽദോ എന്നിവരെ എൻഐഎ കൊച്ചി യൂണിറ്റിലെ ഡിവൈഎസ്പി കെ.വിജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ട്യൂഷൻ സെന്റർ നടത്തുകയായിരുന്ന ഇവർക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ സജിത് ലോക്ഡൗണിനു തൊട്ടുമുൻപു നാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇയാളെയും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇവരുടെയും അഭിലാഷിന്റെയും വീടുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 8 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, 7 സിം കാർഡ്, 2 മെമ്മറി കാർഡ്, ഒരു ലാപ്ടോപ്, 7 പെൻഡ്രൈവ്, ഒരു വോയ്സ് റിക്കോർഡർ, 9 പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തതായി എൻഐഎ അറിയിച്ചു. ഇടതു തീവ്രവാദം, സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) ബന്ധമുള്ള ഒട്ടേറെ രേഖകളും ലഭിച്ചതായി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വിട്ടയച്ച അഭിലാഷിനോട് ഇന്നലെ വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. തനിക്ക് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമില്ലെന്നും അലനെയും താഹയെയും പരിചയമില്ലെന്നും അഭിലാഷ് അറിയിച്ചു. അലൻ, താഹ, ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന സി.പി.ഉസ്മാൻ എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി എൻഐഎ കഴിഞ്ഞ 27നു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

അതിനിടെ, വയനാട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകൻ സി.പി.ജലീലിന്റെ പാണ്ടിക്കാട്ടെ കുടുംബവീട്ടിലും സഹോദരന്റെ വീട്ടിലും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി.

10 ജില്ലയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി

ജിജോ ജോൺ പുത്തേഴത്ത്

കൊച്ചി∙ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയുള്ള യുവാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ 10 ജില്ലയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയ്ക്കു രൂപം നൽകിയതായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കണ്ടെത്തി. അംഗീകൃത ഇടതുപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളിലെ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പന്തീരാങ്കാവ് കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കു ലഭിച്ചത്. സിപിഎം അനുഭാവികളായിരുന്ന അലൻ, താഹ എന്നിവർ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനത്തിന് അറസ്റ്റിലായ കേസിൽ ഇവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത 2 പേരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണു മറ്റു ജില്ലകളിലെ റിക്രൂട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

2018 നവംബറിലാണു അർബൻ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടംയുവാക്കളെ ചേർത്തത്. ഇടതു പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാക്കിയാണു തുടക്കം.

വിവിധ ജില്ലകളിൽ അർബൻ മാവോയിസ്റ്റ് റിക്രൂട്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണു പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് അലനെയും താഹയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അന്വേഷണം എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം മരവിച്ചെങ്കിലും ജില്ലാതല യുവജന കൂട്ടായ്മകൾ മറ്റു പേരുകളി‍ൽ സജീവമാണെന്നാണു സൂചന.

English summary: Three in NIA custody in Kozhikode