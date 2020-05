പ്രവാസി മടക്കം: മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശത്തുനിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും മടങ്ങിയെത്തുന്നവർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും സുരക്ഷയൊരുക്കേണ്ടതും പൊലീസിന്റെ ചുമതല. ആരോഗ്യ പരിശോധനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരോഗ്യവകുപ്പിനാണ്.

വിദേശത്തുനിന്നു വരുന്നവർ:

വിമാനത്താവളത്തിൽ അകലവും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണവും പാലിച്ചു കോവിഡ് സ്ക്രീനിങ്. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ സർക്കാരിന്റെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റും. നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവായാൽ കോവിഡ് കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റും. രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരെ വീടുകളിലേക്കു വിടും.

14 ദിവസം വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ. വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടവർക്കു പ്രത്യേക മുറിയും ശുചിമുറിയും വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വക ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറണം. വീട്ടിൽ രോഗം ബാധിക്കാനിടയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ ഒരുക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കണം. ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കേണ്ടവർക്കു സ്വന്തം ചെലവിൽ ആകാം. ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതു പ്രാദേശിക മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം വഴി. ടെലിമെഡിസിൻ, മൊബൈൽ ക്ലിനിക് എന്നിവ ഇവർക്കും ബാധകം.

മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ:

അവധിക്കാല ക്യാംപുകൾക്കും മറ്റുമായി പോയവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾ, സംസ്ഥാനത്തു സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഗർഭിണികൾ, ആരോഗ്യാവശ്യങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവർക്കു മുൻഗണന. ഇവരുടെ യാത്രയ്ക്കു സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം. വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്നവർക്കുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം ഇവർക്കും ബാധകം.

English summary: NRI's return: Norms to be ensure by Police