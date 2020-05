പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന് സ്കൂൾ തുറക്കാമെന്ന് ഉത്തരവ്: വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനു മാത്രം നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു തുറക്കാമെന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയെഴുതുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനു വിദ്യാർഥികളെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി.



പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനു നിബന്ധന പാലിച്ചു തുറക്കാമെന്നു ശനിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷാ ജോലികൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വിശദീകരിച്ചു.

അധ്യാപകർക്കു കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചു സ്കൂളിലെത്തി വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രമോഷൻ ലിസ്റ്റും മറ്റും തയാറാക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകിയ നിർദേശം. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത പരിശോധിക്കേണ്ട അധ്യാപകർക്ക് അതിന് അനുമതി നൽകണമെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ ഉത്തരവിൽ ഇതൊന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞു സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്നും അതേ മാതൃക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പിന്തുടരാമെന്നുമാണു കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഈ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാൽ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് 27 വരെ കാത്തിരിക്കണം. സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾ ജൂണിലേക്കു നീളാനാണു സാധ്യത. ഇതിനിടെയാണു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിലെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പു പരാമർശങ്ങൾ.

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ ജൂണിൽ പുനരാരംഭിച്ചേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗണിനുശേഷം പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പഠിക്കാൻ പിഎസ്‍സി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ജൂണിൽ പരീക്ഷകൾ പുനരാരംഭിക്കാനാണ് ആലോചന.

ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നു കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങുകയും ചോദ്യക്കടലാസ് തയാറാക്കുകയും ചെയ്ത പരീക്ഷകളാകും ആദ്യം. ആയിരത്തിൽ താഴെ അപേക്ഷകരുള്ള പരീക്ഷകൾ പിഎസ്‌സിയുടെ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അകലം പാലിച്ചു നടത്താനാകുമോയെന്നു പരിശോധിക്കാ‍ൻ പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അസി. സർജൻമാരുടെ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിലെ ഓൺലൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്നതു പരിശോധിക്കും.

ജനുവരിയിൽ നടന്ന വകുപ്പുതല പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജനുവരിയിലെ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ശേഷിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചവർക്ക്് അടുത്ത ജൂലൈയിലെ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ചു ഫീസ് ഇളവ്് നൽകും. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അസി. പ്രഫസർ ഇൻ ഒഫ്താൽമോളജി തസ്തികയിലേക്കു ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

ജില്ലകളിൽ എൻസിസി, സൈനിക് വെൽഫെയർ വകുപ്പിൽ എൽഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്/ക്ലാർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്്/ടൈപ്പിസ്റ്റ് ക്ലാർക്ക് (വിമുക്തഭടന്മാർ) തസ്തികയിലേക്കു സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ അറബിക് (യുപി- തസ്തികമാറ്റം); കൊല്ലം, എറണാകുളം, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ആയുർവേദ കോളജുകളിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ്് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികകളിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തും.

English summary: Lockdown: Schools in Kerala to be open for exams