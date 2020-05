റെഡ് സോണിൽ നിന്നു വന്നാൽ ഒരാഴ്ച സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റെഡ് സോൺ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നവർ സർക്കാർ ഒരുക്കുന്ന ക്വാറന്റീനിൽ 7 ദിവസം കഴിയണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പിന്നീടു പരിശോധന നടത്തി രോഗമില്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കും. രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആശുപത്രികളിലേക്കു മാറ്റും.

രണ്ടു പാസ് വേണം

തിരിച്ചുവരുന്നവർ അതതു സംസ്ഥാനത്തെയും കേരളത്തിലെയും പാസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്നവർക്കു സ്വീകരണം നൽകാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. സഹായം നൽകാൻ നിയുക്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലാത്ത ആരും അവിടെ വേണ്ട.

കേരളത്തിലേക്കു ട്രെയിൻ

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു ട്രെയിൻ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമവും തുടങ്ങി. സംസ്ഥാനാന്തര യാത്രയ്ക്കു വാഹനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി പരിഹരിക്കും.

ജില്ലാന്തര യാത്ര

ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നു മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യ യാത്രകൾക്കു പൊലീസ് പാസ് നൽകിത്തുടങ്ങി. ഹോട് സ്പോട്ട് മേഖലകളിലേക്കു പാസ് നൽകില്ല. ദിവസവും മറ്റു ജില്ലകളിൽ പോയി വരാനും അനുമതിയില്ല.

ജില്ലാന്തര യാത്രയ്ക്കു ഡോക്ടർമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികൾ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, ഐടി മേഖലകളിലുള്ളവർ, ഡേറ്റ സെന്റർ ജീവനക്കാർ, ഐഎസ്ആർഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മതി. അവശ്യസേവന വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് നേരത്തേതന്നെ യാത്രാനുമതി ഉണ്ട്.

