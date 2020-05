ലോട്ടറി വിൽപന 18 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ലോട്ടറി വിൽപന ലോക്ഡൗൺ തീരുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്നായ 18നു പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും ജൂൺ 1 നു നറുക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്. ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയാൽ ഇതിൽ മാറ്റം വരും. 8 നറുക്കെടുപ്പുകളാണ് ലോക്ഡൗൺ കാരണം മാറ്റിവച്ചത്. ജൂണിൽ നടക്കേണ്ടവയടക്കം 95 നറുക്കെടുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കി. ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായ ലോട്ടറി വിൽപനക്കാർക്ക് 1000 രൂപ വീതം നൽകിയിരുന്നു. 1000 രൂപ കൂടി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം നൽ‌കും.



വിൽപന പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളായ ടിക്കറ്റ് കച്ചവടക്കാർക്കു പരമാവധി 100 ടിക്കറ്റുകൾ വരെ കടമായി നൽകും. ഓണത്തിനു മുൻപു ടിക്കറ്റിന്റെ പണം ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നൽകുന്ന ഓണം ബോണസിൽ നിന്നു കുറവു ചെയ്യും. വിൽപനയ്ക്കു യോഗ്യമല്ലാത്ത വിധം മോശമായ ടിക്കറ്റുകൾ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫിസിൽ എത്തിച്ചാൽ അവ മാറ്റി അതേ നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള പുതിയ ടിക്കറ്റുകൾ നൽകും.

മാറ്റിവച്ച 8 ടിക്കറ്റുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ജൂൺ 1 മുതൽ ആഴ്ചയിൽ 2 എന്ന ക്രമത്തിൽ‌ നടത്താനാണ് ആലോചന. തിങ്കൾ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലാകും നറുക്കെടുപ്പ്. സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ വിൽപന മേയ് 18ന് തുടങ്ങാനാകും. വിൽപനക്കാർക്കുള്ള മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സൗജന്യമായി നൽകും. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വീതമെന്നു ക്രമീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വിൽപനക്കാർക്ക് ഓരോ നറുക്കെടുപ്പിന്റെയും ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നതിന് 4 ദിവസം വരെ സാവകാശം ലഭിക്കും.

നിലവിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് 10,000 ടിക്കറ്റിനു മുകളിൽ എടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഉയർന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കായ 25% നൽകുന്നത്. ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്നത് ഈ മേഖലയിലുള്ള പ്രധാന ആവശ്യമാണ്. 8400 നു മുകളിൽ ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന ഏജന്റുമാർക്ക് ഉയർന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കുകൾ അനുവദിക്കും.

നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി

മേയ് 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 തീയതികളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച പൗർണമി ആർഎൻ 435, വിൻവിൻ ഡബ്ല്യു 557, സ്ത്രീശക്തി എസ്എസ് 202, അക്ഷയ എകെ 438, കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ 309, നിർമൽ എൻആർ 166, പൗർണമി ആർഎൻ 436, സമ്മർ ബംപർ ബിആർ 72 ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ജൂൺ 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 തീയതികളിൽ യഥാക്രമം നടക്കും.

English summary: Lottery tickets Sale to resume from May 18