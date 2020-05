കള്ള് ഷാപ്പ് തുറക്കാൻ ഒരാഴ്ച: വിറ്റു പോകാതെ 652 ഷാപ്പുകൾ

കണ്ണൂർ∙ ഈ മാസം 13 മുതൽ കള്ള് ഷാപ്പുകൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കേ, സംസ്ഥാനത്തു വിറ്റു പോകാതെ 652 ഷാപ്പുകൾ. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലായാണ് ഇത്രയും ഷാപ്പുകൾ.

മാർച്ച് പകുതിയോടെ ലേലം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വിൽപന മുടങ്ങിയത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലേലം പ്രായോഗികമല്ലെന്നിരിക്കേ, ഈ ഷാപ്പുകൾ എങ്ങനെ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും എന്ന നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



കണ്ണൂരിൽ 70 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 384 ഷാപ്പുകളുള്ളതിൽ, മൂന്നു ഗ്രൂപ്പിലെ 18 ഷാപ്പുകൾ മാത്രമേ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. 366 ഷാപ്പ് ബാക്കി. 21 ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് പോലും വിൽക്കാനായിട്ടില്ല. ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 130 ഷാപ്പുകളുണ്ട്. കോഴിക്കോട് 15 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 90 ഷാപ്പുകളും തൃശൂരിൽ 11 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 66 ഷാപ്പുകളും വിറ്റുപോകാനുണ്ട്. തൃശൂരിൽ ഷാപ്പ് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി പരിഹരിച്ചാലേ വിൽപന നടത്താനാകൂ.

വിൽപന നടത്താനാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് (ഡിഎം) രീതി എക്സൈസ് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാർക്കു സ്വീകരിക്കാനാകും. താൽപര്യവും അനുഭവ പരിചയവുമുള്ള ഒരു ഇടനിലക്കാരനെ കണ്ടെത്തി ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് വീതം ഏൽപിക്കാം. കെട്ടിടം ഇടനിലക്കാരൻ കണ്ടെത്തി ഷാപ്പ് നടത്തണം. ദിവസം കണക്കാക്കി നിശ്ചിത തുക എക്സൈസിനു നൽകിയാൽ മതി.

എന്നാൽ 14 ദിവസത്തേക്കു മാത്രം ഇങ്ങനെ ഏൽപിക്കാനാകൂ. ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം ഷാപ്പുകൾ തുറക്കണമോ, അതല്ല, ലേലം നടക്കുന്നതുവരെ അടച്ചിടണമോ എന്ന തീരുമാനം ഈ ജില്ലകളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഷാപ്പ് നടത്തിയവരെ ലേലം കൂടാതെ ഏൽപിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന നിർദേശവും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

English summary: Lockdown: Toddy shop to be open in Kerala