നൂറാം ദിവസം ശുഭവാർത്ത: പുതുതായി ആർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ നൂറാം ദിവസമായ ഇന്ന്, സംസ്ഥാനത്തിനു ശുഭവാർത്തകൾ. കേരളത്തിൽ ഇന്നലെയും പുതുതായി ആർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല. ഈ മാസത്തിലെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസവും പുതിയ രോഗികൾ ഇല്ല. ചികിത്സയിലായിരുന്ന 5 പേരുടെ ഫലം കൂടി ഇന്നലെ നെഗറ്റീവ് ആയി.



100 ദിവസത്തിനിടെ മൊത്തം 502 പേർ രോഗബാധിതരായ കേരളത്തിൽ ഇതിനകം 474 പേരും രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രി വിട്ടു. ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് 25 പേർ മാത്രം. ഇതിൽ 15 പേർ കണ്ണൂരിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 6 ജില്ലകളിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ളൂ.

ഇതിൽ കാസർകോട്, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഒരാൾ വീതം മാത്രം. വയനാട് (4), കൊല്ലം (3) എന്നിവയാണ് രോഗികൾ ചികിത്സയിലുള്ള മറ്റു ജില്ലകൾ. 56 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ അറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് 33 ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ.

English summary: No new Coronavirus case reported in Kerala