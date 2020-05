മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു: പാസ് വിതരണം നിർത്തിയിട്ടില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്കുള്ള പാസ് വിതരണം സർക്കാർ നിർത്തിവച്ചിട്ടില്ലെന്നും ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടേയുള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്കെത്താൻ 86,679 പേരാണു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതിൽ 37,801 പേർ റെഡ് സോണിൽനിന്നാണ്.

പാസ് ലഭിച്ച 45,814 പേരിൽ 19,476 പേർ റെഡ് സോൺ ജില്ലക്കാരാണ്. എത്തിയ 16,385 പേരിൽ 8912 പേർ റെഡ്സോണിൽപെട്ടവരായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഇവരിൽ 3216 പേരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. മുൻപു റെഡ്സോണിൽനിന്ന് എത്തിയ എല്ലാവരെയും ക്വാറന്റീനിൽ പാർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവരെ എല്ലാം കണ്ടെത്തി സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.



റെഡ് സോണിൽനിന്നു വന്നവരെ 14 ദിവസം സർക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ പാർപ്പിക്കും. 75 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒപ്പമെത്തുന്ന 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരും ഗർഭിണികളും 14 ദിവസം വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതി.

ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഹോട്ടലുകൾ ദുരന്തനിവാരണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങി. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റെഡ് സോണിൽനിന്നു വരുന്നതു കൊണ്ടു മാത്രം ആരെയും തടയില്ല. ഇവരെ ചെക്പോസ്റ്റിൽനിന്നു തന്നെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ആളുകൾക്കാണു പാസ് നൽകുക.

റജിസ്റ്റർ‌ ചെയ്യാതെ എത്തുന്ന ആരെയും അതിർത്തിയിൽ കടത്തിവിടില്ല. ചിലർ ഏതോ മാർഗത്തിലൂടെ അതിർത്തിയിലെത്തി ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും കേരളത്തിൽ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും പാസ് എടുക്കണം. അതിർത്തിയിൽ എത്തേണ്ട സമയം കേരളം അറിയിക്കും. ആ സമയത്ത് എത്തണം. അവിടത്തെ പാസ് മാത്രമായി വന്നിട്ടു കാര്യമില്ല. പാസിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നവരെയും തടയും.

കൂടുതൽ പരിശോധനാ കൗണ്ടറുകൾ

തിരക്കു കണക്കിലെടുത്ത് അതിർത്തിയിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനാ കൗണ്ടറുകൾ തുടങ്ങും. ഗർഭിണികൾക്കും വയോധികർക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ ഉണ്ടാകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നോൺ സ്റ്റോപ് ട്രെയിൻ അനുവദിക്കാൻ റെയിൽവേയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹായവും തേടി.

ഡൽഹിയിലെയും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദ്യാർഥികളെ നോൺ സ്റ്റോപ് ട്രെയിനിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു പോലെ മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രമം തുടരുന്നു. ലക്ഷദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കപ്പലിൽ തിരിച്ചയയ്ക്കാമെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സമ്മതിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ എത്തിയാൽ സ്ക്രീനിങ് നടത്തി ഇവരെ വീടുകളിലേക്കു വിടും.

ജില്ല വിട്ടു യാത്ര: പാസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജില്ല വിട്ടു യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു നേരിട്ടും പാസ് നൽകുമെന്നു ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. ഓൺലൈൻ പാസ് ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അതതു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നു പാസ് വാങ്ങാം. പാസിന്റെ മാതൃകയിൽ ഫോട്ടോ പതിക്കുകയോ പാസിനായി അപേക്ഷ നൽകുകയോ വേണ്ട. അപേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഹാജരാക്കണം.

അയൽജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കപ്പെട്ട കടകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കു ജില്ല വിട്ടു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനു പ്രത്യേക പാസ് അനുവദിക്കും. ഇതിനായി അതതു സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർമാരെ സമീപിക്കണം. ജോലി സംബന്ധമായി അന്തർ ജില്ലാ യാത്രയ്ക്കു അഭിഭാഷകർക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കി.

5 വിമാന യാത്രക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ

കൊച്ചി ∙ വ്യാഴാഴ്ച അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ വിമാന യാത്രക്കാരിൽ 5 പേർ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നു. വിമാനത്താവള പരിശോധനയ്ക്കിടെ രോഗലക്ഷണം കണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഐസലേഷൻ വാർഡിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 2 പേരും എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ഓരോരുത്തരുമാണു നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. അബുദാബി വിമാനത്തിൽ അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കു നാട്ടിലെത്തിയ 6 പേരെ ആശുപത്രികളിലേക്കു മാറ്റി.

