മാലദ്വീപിൽനിന്നുള്ള പ്രവാസികളുമായി കപ്പൽ ഇന്നു കൊച്ചിയിലെത്തും

കൊച്ചി ∙ മാലദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള 698 പ്രവാസികളുമായി നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് ജലാശ്വ ഇന്നു രാവിലെ 10ന് കൊച്ചി തീരമണയും. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പുറപ്പെട്ട കപ്പൽ കൊച്ചിൻ പോർട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ക്രൂസ് ടെർമിനലിലാണ് എത്തുക. യാത്രക്കാരിൽ 440 പേർ മലയാളികളാണ്. 19 ഗർഭിണികളും 10 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള 14 കുട്ടികളുമുണ്ട്.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരുടെ കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ. തമിഴ്നാട് (187), ആന്ധ്രാപ്രദേശ്(8), അസം(1), ന്യൂഡൽഹി(4), ഗോവ(1), ഹരിയാന(3), ഹിമാചൽ പ്രദേശ്(3), ജാർഖണ്ഡ്(2), കർണാടക(8), ലക്ഷദ്വീപ്(4), മധ്യപ്രദേശ്(2), മഹാരാഷ്ട്ര(3), ഒഡീഷ(2), പുതുച്ചേരി(2), രാജസ്ഥാൻ(3), തെലങ്കാന(9), ഉത്തർപ്രദേശ്(2), ഉത്തരാഖണ്ഡ്(7), പശ്ചിമ ബംഗാൾ(7).

ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതുവിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി 211 പ്രവാസികളുമായി നാവിക സേനയുടെ രണ്ടാമത്തെ കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് മഗർ ഇന്ന് മാലദ്വീപിൽ നിന്നു പുറപ്പെടും.

English summary: Ship from Maldives to Kochi arrive on Sunday