വീട്ടിലെ ക്വാറന്റീൻ: മാർഗനിർദേശമായി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു മലയാളികൾ മടങ്ങിയെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹോം ക്വാറന്റീൻ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുതുക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. പരിമിത സൗകര്യങ്ങളുള്ള സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളേക്കാൾ സുരക്ഷിതമാണു വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നതെന്നു വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

മടങ്ങിയെത്തുന്നവരെ പരിശോധിച്ച് രോഗലക്ഷണം കണ്ടാൽ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ഫലം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നവരെയും പരിശോധനാ സമയത്തു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരെയും 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്ന നിർദേശത്തോടെ വീട്ടിലേക്കു വിടും. വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീൻ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗജന്യമായോ ഹോട്ടലുകളിൽ സ്വന്തം ചെലവിലോ കഴിയാം.

മാർഗനിർദേശങ്ങൾ

∙ കിടപ്പുമുറിയോടനുബന്ധിച്ച് ശുചിമുറി (ബാത്ത് അറ്റാച്ഡ് റൂം) ഉള്ളവരെ മാത്രമേ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ അനുവദിക്കാവൂ.

∙ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ, തദ്ദേശഭരണ, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം നിരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കണം.

∙ ക്വാറന്റീൻ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിക്കാമെന്ന് വ്യക്തിയുടെ സമ്മതപത്രം വേണം. നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ നിയമപ്രകാരം ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റണം.

ഞായർ ലോക്ഡൗൺ പൂർണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഞായറാഴ്ചയിലെ പൂർണ ലോക്ഡൗൺ നിർദേശം പാലിച്ചു കേരളം. വാഹനങ്ങൾ കാര്യമായി നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല. പൊലീസ് പട്രോളിങ്ങും സജീവമായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനുകളിൽ സർക്കാർ നിർദേശിച്ച റോഡുകളിൽ രാവിലെ 5 മുതൽ 10 വരെ ഗതാഗത നിരോധനം ഉറപ്പാക്കാനും പൊലീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ റോഡുകളിൽ സൈക്കിൾ സവാരിയും നടത്തവും മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത്. പ്രഭാത നടത്തത്തിന് ഏറെപ്പേർ എത്തുകയും ചെയ്തു.

