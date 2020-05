ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിനു പേർ അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങി

ഒന്നര മാസത്തിലേറെ ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയ ശേഷം നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ച നൂറുകണക്കിനു മലയാളികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ അതിർത്തി ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ ഇന്നലെയും ദുരിതദിനം.

പാസ് ലഭിക്കാത്തവർ, നോർക്ക വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അനുമതി സന്ദേശം ലഭിക്കാത്തവർ, പാസ് നിർത്തുന്നതായി കേട്ട് വേഗം നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചവർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അതിർത്തിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി. പ്രശ്നം പരിഗണിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് അടിയന്തര സിറ്റിങ് നടത്തും.



പാലക്കാട് വാളയാറിൽ 600 ലേറെ പേരാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തി കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയ‌ിൽ കുടുങ്ങിയത്. 6 ഗർഭിണികളടക്കം നൂറുകണക്കിനു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ചു മണിക്കൂറുകളോളം പെരുവഴിയിലായി.

ഉപയോഗിക്കാൻ ശുചിമുറി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രായമേറിയ പലരും പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ റോഡിൽ തളർന്നു വീണു. ഇതിനിടയിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റെഡ്സോൺ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമെല്ലാം കൂടിക്കലർന്നു.

പാസില്ലാതെ അതിർത്തിയിലെത്തിയവരെ കടത്തിവിടില്ലെന്ന കർശന തീരുമാനമെത്തിയതോടെ പലരും ആശങ്കയിലായി. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ പഴവും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാണു മിക്കവരും വിശപ്പടക്കിയത്. ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങിയതോടെ പലരും അതിർത്തിയിലെ കടത്തിണ്ണകളിലും ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന തമിഴ്നാട് ചെക്പോസ്റ്റ് കെട്ടിടത്തിലും അഭയം തേടി. ഇതിനിടെ, സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി രാത്രി എല്ലാവരെയും നെഹ്റു കോളജിലേക്കു മാറ്റി.

സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളെത്തുടർന്നു പാസ് വൈകിയതോടെ കേരള–തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ വാളയാറിൽ കുടുങ്ങിയ കുടുംബം. വിശന്നുവലഞ്ഞ കുട്ടിക്കു ഭക്ഷണം നൽകുകയാണ് അമ്മ. ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഇവർ ദേശീയപാതയിലെ മീഡിയനിലാണു വിശ്രമിച്ചത്. ഉച്ചയ്‌ക്കു വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴാണു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷണപ്പൊതികളെത്തിച്ചത്. ചിത്രം: മനോരമ

വയനാട് മുത്തങ്ങ അതിർത്തിക്കടുത്ത് വനത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രായമേറിയവരും ഉൾപ്പെടെ അൻപതോളം മലയാളികൾ രാത്രി കുടുങ്ങി. കർണാടക പാസ് മാത്രമുള്ളവരും റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തവരും കർണാടക ചെക്പോസ്റ്റായ മൂലഹൊള്ള വരെ എത്തി കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇവരെ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാനെത്തിയ ബന്ധുക്കളും കാടിനുള്ളിൽ പെട്ടു. ബന്ദിപ്പൂർ വനത്തിനുള്ളിലാണ് മൂലഹൊള്ള ചെക്പോസ്റ്റ്. ഇവിടെ ശുചിമുറി സൗകര്യം പോലുമില്ല.

നോർക്ക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാതെ പലരും കാസർകോട് തലപ്പാടി ചെക്പോസ്റ്റിലെത്തി കുടുങ്ങി. ‘കൺഫർമേഷൻ പെൻഡിങ്’ എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റസ് കാണിക്കുന്നത്. അതതു ചെക്പോസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയിലെ അധികൃതർ കൺഫർമേഷൻ നൽകാത്തതിനാലാണിത്. തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതു ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതായി പരാതിയുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, റെഡ്സോണിൽ നിന്നെത്തിയതിനാൽ ചെക്പോസ്റ്റിൽ നിന്നു അയച്ചവർക്കു കണ്ണൂരിൽ ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യം ലഭിച്ചില്ലെന്നു പരാതി. ചെന്നൈയിൽ നിന്നു വാളയാർ വഴിയെത്തിയ വിദ്യാർഥിനിയും ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നു മുത്തങ്ങ വഴിയെത്തിയ യുവാവുമാണു കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ രാത്രി കുടുങ്ങിയത്. ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രമായി എഴുതി നൽകിയ ലോഡ്ജിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വേറെ താമസക്കാരുണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

