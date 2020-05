കർണാടകയിൽ നിന്ന് മലയാളികളുമായി കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ ബസ്

ബെംഗളൂരു∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ കേരളത്തിൽ തിരികെയെത്തിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പദ്ധതിക്കു തുടക്കമായി. കുമളി വഴി കായംകുളത്തേക്കുള്ള ആദ്യ ബസ് 25 യാത്രക്കാരുമായി ബെംഗളൂരുവിലെ പിസിസി ആസ്ഥാനത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ടു. കർണാടക പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഡി.കെ.ശിവകുമാർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പാസുകൾ ഉളളവർക്കാണു യാത്രാനുമതി.

കേരളത്തിൽ നിന്നു കെഎസ്ആർടിസി ബസ് അയയ്ക്കണമെന്ന അഭ്യർഥന സംസ്ഥാന സർക്കാർ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണു സ്വന്തം നിലയ്ക്കു കോൺഗ്രസ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചത്. നാട്ടിലേക്കു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എൻ.എ.ഹാരിസ് എംഎൽഎയുടെ 969696 9232 എന്ന മൊബൈൽ നമ്പരിലോ, infomlanaharis@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോ ബന്ധപ്പെടണമെന്നു കെപിസിസി അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്ന് കെഎംസിസിയുടെ (കേരള മുസ്‌ലിം കൾചറൽ സെന്റർ) ബസ് പുറപ്പെട്ടു.

