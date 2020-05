തിരുവനന്തപുരം ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗമുക്തമായ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 4 പേർ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ 7 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയവരാണു കാസർകോട്ടെ രോഗബാധിതർ. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർ വീതം രോഗികളായി.

പാലക്കാട് സ്വദേശി ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മലപ്പുറം സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. വയനാട്ടിൽ 11 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണു രോഗബാധ. ഇപ്പോൾ 27 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇന്നലെ ആരും രോഗമുക്തരായിട്ടില്ല.

English Summary: Covid confirmed for seven more people