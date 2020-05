മദ്യം: എല്ലാ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരേദിവസം തുറക്കാൻ ആലോചന

തിരുവനന്തപുരം ∙ മദ്യ വിൽപന ആരംഭിക്കുമ്പോഴുള്ള തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ബവ്കോ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കൺസ്യൂമർഫെഡ്, ബാറുകൾ എന്നിവ വഴിയും മദ്യം വിൽക്കാൻ ആലോചന. ഇതിനായി ബവ്കോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ് ബാറുകൾക്കും കൺസ്യൂമർഫെഡ് വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നൽകും. ബീയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലർകൾക്കും ഇതു നൽകി അതിലൂടെയും പാഴ്സൽ വിൽപന നടപ്പാക്കും. എല്ലാ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരേ ദിവസം തുറക്കാനാണു ആലോചന. രാത്രി വിൽപന സമയം 2 മണിക്കൂർ കുറച്ചേക്കും. പരമാവധി 3 ലിറ്റർ മദ്യം ഒരാൾക്കു ലഭിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തു 365 ബവ്കോ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളും കൺസ്യൂമർഫെഡിന്റെ 35 വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട്. ബാറുകൾ 605. ഇതിനു പുറമെ ബീയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലർ 339. പുതിയ ആപ് വഴി ഇവയിൽ എല്ലാം കൂടി മദ്യവും ബീയറും വിറ്റാൽ ക്രമാതീതമായ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണു സർക്കാർ കരുതുന്നത്.

മദ്യം വാങ്ങാൻ വാട്സാപ് വഴി മുൻകൂട്ടി ടോക്കൺ എടുത്ത് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽപന കേന്ദ്രത്തിലെത്തി മദ്യം വാങ്ങുന്നതാണു പുതിയ സമ്പ്രദായം. അടുത്തുള്ള വിൽപന കേന്ദ്രം ഉപഭോക്താവിനു തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വാട്സാപ് നിർദേശം സമർപ്പിച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായി ബവ്കോ എംഡി സ്പർജൻ കുമാർ ഇന്നലെ ചർച്ച നടത്തി. ഏതു കമ്പനിയുടെ ആപ് വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നു തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കും.

ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ വിൽക്കുന്ന അതേ വിലയ്ക്കു തന്നെ മദ്യവും ബീയറും ബാറുകളും ബീയർ പാർലറുകളും വിൽക്കണം. നിലവിൽ ഒരു കുപ്പി മദ്യത്തിന് ബവ്റിജസിന് 20% ലാഭം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതു ബാറുകാർക്കും ലഭിക്കും. ഏതു സമയത്തും വിൽപന ആരംഭിക്കാൻ സജ്ജമാകാൻ ബാറുകാർക്കും സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ മദ്യ വിലയുടെ 25 ശതമാനത്തിലധികം കോവിഡ് സെസ് ചുമത്താനും ആലോചിക്കുന്നു. നാളെ മുതൽ കള്ളു ഷാപ്പുകളിൽ നിന്നു കള്ള് പാഴ്സലായി നൽകും. വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർ കുപ്പി കൂടി കൈയിൽ കരുതണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Government to open all liquor shops on same day