ബെംഗളൂരു ആശുപത്രികൾ വാതിലടച്ചു; മലയാളി യുവതി ഓട്ടോയിൽ പ്രസവിച്ചു

ബെംഗളൂരു ∙ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ മൂന്ന് ആശുപത്രികൾ കയറ്റിയില്ല; മലയാളി യുവതി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പ്രസവിച്ചു. കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി സ്വദേശി ജംഷീറിന്റെ ഭാര്യ ശബ്നമാണ് (25) വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ദുരിതപർവം പിന്നിട്ട് ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത്.

രാത്രി 7നു പ്രസവവേദന ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നിടത്ത് എത്തിയെങ്കിലും ആരും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല. നാലാമത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്കു വെപ്രാളപ്പെട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ രാത്രി 11.35നാണ് സഹോദരന്റെ ഓട്ടോയിൽ പ്രസവിച്ചത്. ഉമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ബെംഗളൂരു വിജയനഗർ ഗൗരീപാളയയിലാണ് ശബ്നത്തിന്റെ വീട്. ഭർ‍‍ത്താവ് ജംഷീർ, ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്നു നാട്ടിൽ കുടുങ്ങി.

‘വാണിവിലാസ് സർക്കാർ ആശുപത്രി, സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ആശുപത്രി, വേറെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി – അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പലയിടത്ത് കയറിയിറങ്ങി. വേദനിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. പൊയ്ക്കോ, പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും തിരിച്ചയച്ചു’

ശബ്നം

English summary: Malayali women gives birth in autorickshaw at Bengaluru