ഒരു ഗൾഫ് വിമാനം കൂടി എത്തി; മാലദ്വീപ് രണ്ടാം കപ്പൽ ഇന്ന്

കൊച്ചി ∙ പ്രവാസികളെ മടക്കിയെത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ ദുബായിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ‍ 177 യാത്രക്കാർ കൊച്ചിയിലെത്തി. തൃശൂർ (50), കോട്ടയം (34), എറണാകുളം (29) എന്നീ ജില്ലകളിലേക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ. ഇവരെ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും ടാക്സികളിലും നാട്ടിലെത്തിച്ചു.

സിംഗപ്പൂർ– ബെംഗളൂരു– കൊച്ചി സെക്ടറിൽ ഇന്ന് എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം സർവീസ് നടത്തും. നേരത്തേ ബെംഗളൂരുവിലേക്കു മാത്രം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച സർവീസായിരുന്നെങ്കിലും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നീട്ടുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച യാത്ര മുടങ്ങിയ ദോഹ–തിരുവനന്തപുരം വിമാനം ഇന്നു രാത്രി 12.40നു തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും.

മാലദ്വീപിൽ നിന്നു പ്രവാസികളുമായി രണ്ടാമത്തെ നാവികസേനാ കപ്പൽ ‘മഗർ’ ഇന്നു വൈകിട്ട് 7നു കൊച്ചി തുറമുഖത്തെത്തും. 91 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 202 യാത്രക്കാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 18 ഗർഭിണികളും 3 കുട്ടികളുമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം (17), കൊല്ലം (11) തൃശൂർ (10) ജില്ലക്കാരാണ് കൂടുതൽ. തമിഴ്നാട്ടുകാരായ 81 പേരുണ്ട്.

തമിഴ്നാട്ടുകാരും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമൊഴിച്ചുള്ളവരെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റും. ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്രസേതുവിന്റെ ഭാഗമായ മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് 698 യാത്രക്കാരുമായി ജലാശ്വ എന്ന കപ്പൽ ഞായറാഴ്ച കൊച്ചിയിലെത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനിടെ, ഞായറാഴ്ച രാത്രി ക്വാലലംപുരിൽ നിന്നു കൊച്ചിയിലെത്തിയ വിമാനത്തിലെ 4 യാത്രക്കാരെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. പാലക്കാട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളി‍ൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെയാണ് അതതിടങ്ങളിൽ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത്. 174 യാത്രക്കാരിൽ 130 പേർ വിവിധ ജില്ലകളിലെ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലും 40 പേർ സ്വന്തം വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 31 യാത്രക്കാരിൽ 23 പേർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലും 8 പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ഇന്നത്തെ വിമാനങ്ങൾ:

ദമാം– കൊച്ചി: രാത്രി 8.30

സിംഗപ്പൂർ – കൊച്ചി (ബെംഗളൂരു വഴി): രാത്രി 10.50

ദോഹ–തിരുവനന്തപുരം: രാത്രി 12.40

English Summary: One more flight from Gulf lands in Kerala