ആരോഗ്യസേതു ആപ്: വീണ്ടും ഹർജി

കൊച്ചി ∙ ആരോഗ്യസേതു ആപ് നിർബന്ധമാക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വീണ്ടും ഹർജി. നിയന്ത്രിതമേഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആപ് നിർബന്ധമാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയും സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ ആപ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയും മറ്റും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കൊച്ചി സ്വദേശി ജാക്സൺ മാത്യുവാണു കോടതിയിലെത്തിയത്.

ആപ് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യക്തികൾക്കു നൽകണം. ആപ്പിന്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കായി സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളുൾപ്പെട്ട ഉന്നത സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

English Summary: Petition against central government order to use Arogya Setu app