7 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്; മുക്തി നേടി കാസർകോട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 7 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വയനാട് (3), തൃശൂർ (2), എറണാകുളം (1), മലപ്പുറം (1) ജില്ലകളിലാണിത്. തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലുള്ളവർ 7ന് അബുദാബി വിമാനത്തിലെത്തിയവരാണ്. ചെന്നൈ കോയമ്പേട് മാർക്കറ്റിൽനിന്നു തിരിച്ചെത്തിയ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ള 2 പേർക്കാണു വയനാട്ടിൽ രോഗബാധ.

വയനാട്ടിലെ മൂന്നാമത്തെയാളും ചെന്നൈയിൽനിന്നു തിരിച്ചെത്തിയതാണ്. എറണാകുളത്തു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച യുവതിയുടെ 5 വയസ്സുള്ള മകനാണ് ഇന്നു രോഗബാധ. ഇവരും ചെന്നൈയിൽനിന്നെത്തിയതാണ്.

ചികിത്സയിലായിരുന്ന 4 പേർ ഇന്നലെ നെഗറ്റീവായി. കണ്ണൂർ (2), പാലക്കാട് (1), കാസർകോട് (1) ജില്ലകളിലാണിത്. ഏറ്റവുമധികം രോഗികളുണ്ടായിരുന്ന കാസർകോട് ജില്ല പൂർണമായി കോവിഡ് മുക്തമായി.

English summary: Seven more Coronavirus positive case reported in Kerala