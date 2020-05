ക്വാറന്റീനിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ; വീട്ടിലും വേണം ജാഗ്രത

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിലേക്ക് ഒട്ടേറെപ്പേർ മടങ്ങിയെത്തുന്നതിനാൽ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കർശന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ. സംശയമുള്ളവർ ദിശ ഫോണിൽ (1056, 0471 2552056) വിളിക്കണം.

അറിയാൻ, ഓർക്കാൻ

∙ ക്വാറന്റീനിലുള്ളയാൾ വീട്ടിൽ ശുചിമുറിയോടു കൂടിയ മുറിയിൽ കഴിയണം. വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും എസി ഇല്ലാത്തതുമായ മുറി ഉപയോഗിക്കണം.

∙ ക്വാറന്റീനിലുള്ള ആളുമായോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായോ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. രക്‌താതിമർദം, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, വൃക്കരോഗം, കരൾരോഗം, ശ്വാസകോശ രോഗം, ആസ്മ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു മരുന്നു കഴിക്കുന്നവരും സമ്പർക്കത്തിൽ വരരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്കു മാറുന്നത് അഭികാമ്യം.

∙ ക്വാറന്റീനിലുള്ളയാളെ സഹായിക്കുന്നവരും പരിചരിക്കുന്നവരും 18 – 50 പ്രായക്കാരും പൂർണ ആരോഗ്യമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം.

∙ വീട്ടിൽ സന്ദർശകർ പാടില്ല. ഈ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ പുറത്തു പോകാവൂ.

ക്വാറന്റീനിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

∙ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻപോലും മുറി വിടരുത്. ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ സ്വയം കഴുകി മുറിക്കു പുറത്തു സൂക്ഷിക്കണം.

∙ ലഗേജ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

∙ ക്വാറന്റീൻ മുറിയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരും പ്രവേശിക്കരുത്. പരിചരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവേശനമാകാം.

∙ 2 മീറ്ററിനുള്ളിൽവച്ചു മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്.

∙ ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായാൽപോലും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടറുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടണം.

∙ ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും അധികൃതരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ വീടിനു പുറത്തു പോകരുത്.

പരിചരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

∙ ക്വാറന്റീനിലുള്ളയാളെ പരിചരിക്കുന്നവർ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചരിക്കുവാൻ പാടില്ല.

∙ ക്വാറന്റീൻ മുറിയിൽ കയറുമ്പോൾ സർജിക്കൽ മാസ്‌ക്കും കയ്യുറയും ധരിക്കണം. ഇവ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.

∙ ക്വാറന്റീൻ മുറിയിലെ മേശ, സ്വിച്ചുകൾ, വാതിൽപിടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പ്രതലത്തിലും സ്പർശിക്കരുത്.

മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെ

∙ ക്വാറന്റീനിലുള്ളയാളുടെ മുറിയിൽ 3 ബക്കറ്റുകൾ വയ്ക്കണം. മലിനമായ തുണികൾ, ടവ്വൽ മുതലായവ ബ്ലീച്ച് ലായനി ഉപയോഗിച്ചു കഴുകണം.

∙ മലിനമായ മാസ്‌ക്കുകൾ, പാഡുകൾ, ടിഷ്യു എന്നിവ കത്തിക്കണം.

∙ ആഹാര വസ്തുക്കൾ, മറ്റു പൊതുമാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിടണം.

