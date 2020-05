യാത്രയ്ക്ക് അനുമതിയില്ല, ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടും

ദുബായ് ∙ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടും നാട്ടിലേക്കു പോകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വേദനയിൽ ദുബായ് പ്രവാസി പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശി വിജയകുമാർ. യാത്രാനുമതിക്കായി പല വാതിലുകൾ മുട്ടിയിട്ടും ലഭിക്കാതെ ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ടെത്തി; യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ടായാൽ പകരം പോകാമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ. എന്നാൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ല.

ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് ഭാര്യ ആനമാറി വടുകമ്പാടത്തെ ഗീത (40) മരിച്ചത്. വിജയകുമാർ ചെല്ലുന്നതും കാത്ത് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നാട്ടിൽ വൈകിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രായമായ അമ്മ മാത്രമാണു നാട്ടിലുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ എംബസി വെബ്സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഫോണിലും നേരിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അനുകൂല പ്രതികരണമുണ്ടായില്ലെന്നും വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: No permission for travel even after wife died