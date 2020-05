കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ വേണം: കേരളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു കേരളത്തിലേക്കു പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്കായി ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചതു പോലെ, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കു തിരിച്ചുവരാനും ട്രെയിൻ ഏർപ്പെടുത്തണം. കേരളത്തിലേ സ്റ്റോപ് പാടുള്ളു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ റജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം ഈ ട്രെയിനുകളിൽ ടിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുകയാണു വേണ്ടതെങ്കിലും അതു പരിഗണിക്കാതെ റെയിൽവേ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ പരിഗണിക്കാതെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് നടത്തി ട്രെയിൻ യാത്ര അനുവദിച്ചാൽ രോഗ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഫലപ്രദമാകില്ല.

സംസ്ഥാനാന്തര റോഡ് യാത്രയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട ജില്ലയിലെ പെർമിറ്റ് ആദ്യം ലഭിക്കണം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പെർമിറ്റ് നൽകണം. ഇടയ്ക്കു തങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ കടന്നുപോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പാസ് വേണമെന്ന നിബന്ധന പാടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അവ്യക്തത ഒഴിവാക്കണം. കേന്ദ്രം 12 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടമെടുക്കാൻ പോകുന്നതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മുഖ്യമന്ത്രി, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വായ്പ പരിധിയും കൂട്ടേണ്ടതുണ്ടെന്നു വാദിച്ചു.

വ്യവസായ വാണിജ്യ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഇളവു നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കഴിയണം. സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കും അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും സഹായ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഭക്ഷ്യഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു തരിശുഭൂമിയിലടക്കം കൃഷി ചെയ്യാൻ സഹായകമാകും വിധം തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി ക്രമീകരിക്കണം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മതിയായ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

