പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽനിന്ന് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിനുകൾ വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ന്യൂഡൽഹിക്കു പുറമേ, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിനുകൾ വേണമെന്നു കേന്ദ്രത്തോടു വീണ്ടും അഭ്യർഥിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ ഇന്നു പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. യാത്രക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പാസിനായി കോവിഡ് ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വിമാനത്താവളത്തിലേതു പോലെ ക്രമീകരണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉണ്ടാകും.

English Summary: Non stop train from cities says chief minister