ന്യൂഡൽഹി ∙ എയർ ഇന്ത്യ 19ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളിൽ കേരളത്തിലേക്ക് 2 എണ്ണം കൂടി. 28നു ഡൽഹി– കണ്ണൂർ, ബെംഗളൂരു– കൊച്ചി എന്നിവയാണു സർവീസ്. കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള വിമാനം പുലർച്ചെ 1.15നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ളത് വൈകിട്ട് 4.40നും പുറപ്പെടും. ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു കൊച്ചിയിലേക്കും തിരിച്ചും സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Two more domestic flight service to Kerala