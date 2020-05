ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് 2 കപ്പലിൽ 144 പേർ

കൊച്ചി∙ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ലക്ഷദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയ 144 യാത്രക്കാരുമായി 2 കപ്പലുകൾ കൂടി തുറമുഖത്ത് എത്തി. എംവി കോറൽ, എംവി മിനിക്കോയ് എന്നീ കപ്പലുകളാണ് രാവിലെ എട്ടരയോടെ തുറമുഖത്തെ ബിടിപി ബർത്തിൽ അടുത്തത്. കോറലിൽ 110 പേരും മിനിക്കോയിൽ 34 പേരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് പോകാനായി കെഎസ്ആർടിസി 8 ബസുകൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. കാറുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാരെ വീടുകളിലേക്ക് നിരീക്ഷണത്തിനായി അയച്ചു.

കൊച്ചി തഹസിൽദാർ എ.ജെ.തോമസ്, ഡപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ജോസഫ് ആന്റണി ഹെർട്ടിസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. മിനിക്കോയിൽ നിന്ന് 50 യാത്രക്കാരുമായി എംവി അറേബ്യൻ സീ ഇന്നും എംവി ലക്ഷദ്വീപ് സീയും എംവി കവരത്തിയും ശനിയാഴ്ചയും എത്തും.

