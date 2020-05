പ്രത്യേക ട്രെയിൻ: പഞ്ചാബിന് മറുപടി നൽകാതെ കേരളം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ നൽകിയ സഹായ വാഗ്ദാനത്തോടു മുഖം തിരിച്ച് കേരള സർക്കാർ. പഞ്ചാബിൽ കുടുങ്ങിയവരെ ട്രെയിനിൽ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവമായി 3 തവണ കത്തെഴുതിയിട്ടും കേരളം പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഗർഭിണികളായ യുവതികൾ അടക്കം 1000–ൽ അധികം മലയാളികളാണു കേരളത്തിലേക്കു വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇവർ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ വെബ്‌സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള 309 പേരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. 12നു ജലന്ധറിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട് ബെംഗളുരു വഴി 14നു എറണാകുളത്ത് എത്തുന്ന സർവീസ് നടത്താമെന്ന് അറിയിച്ചാണ് പഞ്ചാബ് കത്ത് അയച്ചത്.

അതിനിടെ, കേരളമുൾപ്പെടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്കു കോവിഡ് പരിശോധന തമിഴ്നാട് നിർബന്ധമാക്കി. 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനും വേണം. ഇതിനെതിരെ ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിനിനു വേണ്ടിയുള്ള മലയാളികളുടെ കാത്തിരിപ്പും നീളുന്നു.

യുപി തൊഴിലാളികൾ ട്രെയിനിൽ മടങ്ങി

കൊച്ചി∙ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി ഇന്നലെ റെയിൽവേ പ്രത്യേക ട്രെയിനോടിച്ചു. എറണാകുളത്തു നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൗവിലേക്ക് ആയിരുന്നു സർവീസ്. 1417 പേരാണു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്. കെഎസ്ആർടിസി 30 ബസുകളിലായി തൊഴിലാളികളെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. വൈകിട്ടു 4.25ന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു. 920 രൂപയായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ട്രെയിൻ കേരളത്തിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം ഡൽഹിയിലും സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 216 പേർ ഇന്നലെ രാത്രി രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ കോഴിക്കോട്ടെത്തി. കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു കോഴിക്കോട്. രാത്രി 10.03ന് എത്തിയ ട്രെയിനിൽനിന്ന് ഓരോരുത്തരെയായി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷമാണ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. കലക്ടർ സാംബശിവ റാവു, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എ.വി. ജോർജ്, സബ് കലക്ടർ ജി.പ്രിയങ്ക, ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ സി.അനിത കുമാരി, കോർപറേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ ഡോ. ആർ.എസ്.ഗോപകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ഇവരെ സ്വീകരിക്കാനായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Kerala did not respond to punjab regarding special train