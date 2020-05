സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ: കേന്ദ്രത്തിന് കത്തു നൽകിയെന്ന് സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ അനുവദിക്കണമെന്നും കരുതൽ ധനം അടയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാണെന്നും കാണിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രസർക്കാരിനു കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈയാവശ്യം കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ് ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണം ഭേദഗതി ചെയ്യാതെ സാധിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. ഹർജി 19ലേക്കു മാറ്റി.

മലയാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നഴ്സായ സ്റ്റെഫി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമൻ, ജസ്റ്റിസ് എം.ആർ. അനിത എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും മുതിർന്ന പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വിമാന സർവീസും മറ്റുള്ളവർക്കായി സ്പെഷൽ ട്രെയിനും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു ഹർജി.

സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി മേയ് 13നു റെയിൽവേ മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഡീ. എജി രഞ്ജിത് തമ്പാൻ ബോധിപ്പിച്ചു. രാജധാനി പോലെ വൻനിരക്കുള്ള ട്രെയിൻ വിദ്യാർഥികൾക്കു താങ്ങാനാവില്ലെന്നു ഹർജിക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചു.

English Summary: Letter given to union government regarding special train says kerala government in court