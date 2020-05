19 വരെ വേനൽമഴ, മൂന്നു ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട്; കാലവർഷം ജൂൺ 5ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ 19 വരെ വേനൽമഴ തുടരുമെന്നു കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ്. ഇന്ന് ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ ഈ മൂന്നു ജില്ലകളിലും ആലപ്പുഴയിലും യെലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മിന്നലിനും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആൻഡമാൻ തീരത്തിനു സമീപം രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദം ശക്തമായിത്തുടങ്ങി. ഇത് ഇന്നത്തോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി വടക്കുപടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ നീങ്ങുമെന്നാണു നിഗമനം.

കാലവർഷം ജൂൺ 5ന് എത്തും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ജൂൺ 5ന് എത്തുമെന്നു കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ്. 4 ദിവസം മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 8നാണു കാലവർഷം തുടങ്ങിയത്. 6ന് എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം.

അതേസമയം, സ്വകാര്യ ഏജൻസിയായ സ്കൈമെറ്റ് മേയ് 28നു കാലവർഷം തുടങ്ങുമെന്നാണു പ്രവചിച്ചത്. മേയ് 31നു തുടങ്ങുമെന്നാണു വെതർ ചാനൽ പ്രവചനം.

English Summary: Onset of monsoon over Kerala likely to be delayed by four days says IMD; will fall on May 28 says skymet