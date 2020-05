കുറുക്കുവഴികളിലൂടെ പ്രവേശനം അതിർത്തിയിൽ സായുധ പൊലീസ്

കാസർകോട് ∙ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഊടുവഴികളിലൂടെ ജില്ലയിലേക്കു കടക്കുന്നതു തടയാൻ സായുധ കാവൽ. ലോക്ഡൗണിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവർ ചെക്പോസ്റ്റ് വെട്ടിച്ചും ഊടുവഴികളിലൂടെയും കേരളത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതു തടയാനാണ് അതിർത്തികളിൽ തോക്കുമായി പൊലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചത്. അതിർത്തി പഞ്ചായത്തുകളിലെ റോഡുകളിലും പ്രധാന ഊടുവഴികളിലും 3 വീതം പൊലീസുകാരെയാണ് 24 മണിക്കൂറും നിയോഗിച്ചത്.

മഞ്ചേശ്വരം, ബദിയടുക്ക, ആദൂർ, രാജപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലായി 34 അതിര്‍ത്തി വഴികളിലാണു നിലവിൽ പൊലീസ് പരിശോധന.

ഇതിൽ ചിലയിടങ്ങളിലാണു സായുധ പൊലീസിനെ നിയോഗിച്ചത്. ‌ഡിവൈഎസ്പി പി.ബാലകൃഷ്ണൻ നായർക്കാണ് ഏകോപന ചുമതല. അതിക്രമിച്ചു കടക്കുന്നതു തടയുന്നതിനൊപ്പം മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ ഭീഷണി കൂടി കണക്കിലെടുത്താണു സായുധ കാവലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അതിർത്തിയിലൂടെ ലഹരിക്കടത്തും വ്യാപകമാണ്.

English Summary: Police careful to stop entry to kerala through short roads