നൂറിലേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് മന്ത്രി സുനിൽകുമാറിന്റെ യോഗം

തൃശൂർ ∙ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി – മൃഗസംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ അകലം പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം നിശ്ചയിച്ച യോഗം ഓൺലൈനാക്കി. യോഗം നടത്തിയത് അകലം പാലിച്ചാണെന്നും 60 പേരിൽ താഴെ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ 2 ആയി തിരിച്ചാണു യോഗങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചത്. ഓരോന്നിലും നൂറിലേറെ പേർ വീതം. യോഗം വിളിച്ച കലക്ടർ പങ്കെടുത്തില്ല. യോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നു നിർദേശമുള്ളതിനാലാണു പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്ന് കലക്ടർ എസ്.ഷാനവാസ് അറിയിച്ചു. അനിൽ അക്കര എംഎൽഎ ചേംബറിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന കാരണത്താലാണു കലക്ടറോടു യോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശമുള്ളത്.

പ്രളയകാല മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള യോഗമായിരുന്നതിനാൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുന്നൂറിലേറെപ്പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഹാളിൽ അകലം ഉറപ്പാക്കിയാണു യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും കലക്ടർ വിശദീകരിച്ചു. മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീൻ പങ്കെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പെങ്കിലും അദ്ദേഹം എത്തിയില്ല.

English Summary: Sunil Kumar meeting with more than 100 officials