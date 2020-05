പ്രതാപനിൽ നിന്നു മിഠായി; 34 പേർ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ; ഇടതു നേതാവില്ല

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ∙ നഴ്സസ് ദിനത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തി ടി.എൻ. പ്രതാപൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ മിഠായി നൽകി ആദരിച്ച ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 34 ജീവനക്കാർ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഒൻപതു പേർ ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലും 25 പേർ ലോ റിസ്ക് പട്ടികയിലുമാണ്. 5 നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ടുമാർ, 2 നഴ്സുമാർ, സീനിയർ ലാബ് ടെക്നിഷ്യൻ, ന്യൂറോ സർജൻ എന്നിവരാണു ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലുള്ളത്.

അതേസമയം ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ അതേ രീതിയിൽ സമ്പർക്കമുണ്ടായ ഇടതു സംഘടനാ നേതാവായ നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ടിനെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ നിന്നു ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കിയതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുൾപ്പെട്ട ചിത്രവും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: List of people in contact with T.N. Prathapan