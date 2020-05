മന്ത്രി മൊയ്തീന് ക്വാറന്റീൻ വേണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ്; പക്ഷേ നിയന്ത്രണം വരും

തൃശൂർ∙ മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീന് ജില്ലാ കോവിഡ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ക്വാറന്റീൻ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല. അതേസമയം, യാത്രകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോടു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഭാഗത്തിൽ മന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബോർഡ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. മന്ത്രിക്കു പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു നിയന്ത്രണം വരും. 26 വരെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ജില്ലയുടെ ചുമതല മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീനാണ്.

അനിൽ അക്കരയോടൊപ്പം കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനു മന്ത്രി മൊയ്തീൻ, ചീഫ് വിപ്പ്, ആറ് എം.എൽ.എമാർ, കലക്ടർ, കമ്മിഷണർ, ഡി.എം.ഒ. അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ‘ലോ റിസ്ക്’ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതു മൂലമാണ് ക്വാറന്റീൻ ഒഴിവാക്കിയത്.

എങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇവരും ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ പോകണമെന്നു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നിർദേശിച്ചു.

അതേസമയം, മന്ത്രി മൊയ്തീൻ മാസ്ക് വേണ്ടവിധം ധരിക്കാതെ സന്ദർശിച്ചെന്ന് ആരോപണമുള്ള ഗുരുവായൂരിലെ പ്രവാസി മലയാളി ക്യാംപിൽ ഇന്നലെ മൂന്നുപേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഈ ക്യാംപിൽ മൊത്തം 5 പേർക്കു കോവിഡ് ഉണ്ട്.

ഗുരുവായൂർ ക്യാംപ് സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീനു ക്വാറന്റീൻ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കലക്ടർക്കും ഡിഎംഒയ്ക്കും പരാതി നൽ‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നാണു മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ നിലപാട്. ക്യാംപിൽ കൂടുതൽ പേരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മന്ത്രിയുടെ ക്വാറന്റീൻ വിഷയം മെഡിക്കൽ ബോർഡ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും.

English Summary: No need for quarantine for minister A.C. Moitheen says medical board