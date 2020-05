കേരളത്തിനു പുറത്ത് 3 മലയാളികൾ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു കേരളത്തിനു പുറത്ത് 3 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് നാദാപുരം വാണിമേൽ പുതുക്കയത്തെ കുനിയിൽ അബ്ദുൽ മജീദ് (47) ദുബായിലും കണ്ണൂർ പാനൂർ മൊകേരി കൂരാറ സ്വദേശി ചെറുവാഞ്ചേരി കാര്യാട്ടുപുറത്ത് എരഞ്ഞൂൽ അഷ്റഫ് (57) കുവൈത്തിലും തിരുവനന്തപുരം വിരാലി കുന്നുവിള അമ്പി കുമാരസ്വാമി (56) മുംബൈയിലുമാണു മരിച്ചത്.

ദുബായ് സറാരിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മജീദ് 2 മാസം മുൻപാണു നാട്ടിൽ വന്നു തിരിച്ചു പോയത്. മുൻപ്, ഭൂമിവാതുക്കലിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവറായിരുന്നു. മൊയ്തുവിന്റെയും കദീജയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: റംല (ഒൻപതുകണ്ടം). മക്കൾ: റജിനാസ് ( ഖത്തർ), മുഹമ്മദ്. സഹോദരൻ: ലത്തീഫ് സഖാഫി.

കുവൈത്ത് മുബാറകിയയിൽ റസ്റ്ററന്റ് ഉടമയായ എരഞ്ഞൂൽ അഷ്റഫ് വൃക്ക രോഗിയായിരുന്നു. കബറടക്കം നടത്തി. ഭാര്യ:റഹ്മത്ത്. മക്കൾ: അജ്മൽ(കുവൈത്ത്), അനസ്, റന.

ഗോരേഗാവ് വെസ്റ്റിൽ അമ്പി കുമാരസ്വാമിയെ 3 ദിവസം മുൻപ് ന്യുമോണിയ ബാധിച്ചു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതാണ്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്നു കാന്തിവ്‌ലിയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ഭാര്യ: ഡെൽഫിൻ. മക്കൾ: അനു, ആൻസി. മരുമകൻ: സുനിൽ.

