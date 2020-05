ഹോട്സ്പോട്ടിലൊഴികെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുവദിക്കണം: കേരളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നു കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബയുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ:

∙ നഗരങ്ങളിലും നിർമാണ പ്രവർത്തന അനുമതി.

∙ ഓപ്പൺ എയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റസ്റ്ററന്റുകളിൽ നിയന്ത്രിത പ്രവേശനം.

∙ തൊഴിലുറപ്പു തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ചു തരിശുഭൂമിയിൽ കൃഷി.

∙ സംസ്ഥാനാനന്തര യാത്രയിൽ കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും പാസ് വേണമെന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇളവ്.

∙ ആഭ്യന്തര വിമാനം, ട്രെയിൻ, മെട്രോ സർവീസുകൾ.

∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു യാത്രാ ട്രെയിൻ വേണ്ട.

∙ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ എത്തിക്കാൻ നോൺ സ്റ്റോപ് ട്രെയിൻ.

∙ വിദേശ വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് ആന്റിബോഡി പരിശോധന.

∙ കേരളത്തിലെ 4 വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും അമേരിക്കയിൽനിന്നു നേരിട്ടു വിമാനം.

ലോട്ടറി വിൽപന ഇന്നു മുതൽ പുനരാരംഭിക്കില്ല

സംസ്ഥാനത്തു ലോട്ടറി വിൽപന ഇന്നു മുതൽ പുനരാരംഭിക്കില്ല. വിറ്റുപോകാത്ത ലോട്ടറി എന്തു ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവാത്തതാണു കാരണം. ഇക്കാര്യം ധനമന്ത്രി നാളെ യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യും.

