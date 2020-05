തിരുവനന്തപുരം ∙ പുതുതായി ആറെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് കേരളത്തിൽ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ 22 ആയി. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരം, കാസർകോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ടൻമേട്, കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തുകൾ, വയനാട് ജില്ലയിലെ തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയാണു പുതിയ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ.

English Summary: Six more hotspots in three districts