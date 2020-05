കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കർണാടകയിൽ വിലക്ക്

ബെംഗളൂരു ∙ കേരളം ഉൾപ്പെടെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഈ മാസം 31 വരെ പ്രവേശന വിലക്കെന്നു കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ. മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവയാണു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ. അതേസമയം, ഇതിനകം യാത്രാ പാസ് ലഭിച്ചവർക്കും അടിയന്തര ചികിത്സ വേണ്ടവർക്കും ഇളവുണ്ടെന്നു പിന്നീട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. ജൂൺ ആദ്യവാരം വരെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇതിനകം പാസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കു റോഡ് മാർഗം വരുന്നവരിൽ ഇതിനകം പാസ് ലഭിച്ചവർക്കും തടസ്സമില്ലെന്നാണു വിശദീകരണം.

English Summary: No entry till May 31; Karnataka lockdown order bans people from Kerala