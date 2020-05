ബാറുകളിലൂടെ ചില്ലറ മദ്യവിൽപന; സർക്കാർ ലക്ഷ്യം അഴിമതിയെന്ന് ഐഎൻടിയുസി, 19ന് ധർണ

തിരുവനന്തപുരം∙ ബാറുകളിലൂടെ ചില്ലറ മദ്യവിൽപന അനുവദിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ ജീവനക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗം സമരത്തിലേക്ക്. ബാറുകളിലൂടെ മദ്യം പെഗ് അളവിൽ അല്ലാതെ കുപ്പികൾ വഴി വിൽക്കാൻ വിദേശമദ്യ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ നടപടിക്കു പിന്നിൽ മദ്യവിൽപന സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഗൂഢലക്ഷ്യമാണെന്ന് ഐഎൻടിയുസി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു.

സ്വകാര്യവൽകരണം വന്നാൽ ബവ്റിജസിന്റെ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുക്കൾ വെറും നോക്കുകുത്തികളായി മാറും. കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനമില്ലാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബാറിൽനിന്നും മദ്യം വാങ്ങാവുന്ന സൗകര്യം നൽകി നാട്ടിൽ യഥേഷ്ഠം മദ്യമൊഴുക്കുന്ന നയമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വർക്കിങ് ചെയർമാൻ സബീഷ് കുന്നങ്ങോത്ത് ആരോപിച്ചു.

മദ്യത്തിന്റെ ചില്ലറ വിൽപന സ്വകാര്യ മേഖലയെ ഏൽപിക്കുന്ന സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ ഐഎൻടിയുസി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേയ് 19ന് രാവിലെ 11ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസിന്റെ മുന്നിലും 14 ജില്ലകളിലെ എക്‌സൈസ് ഓഫിസ് ആസ്ഥാനത്തും ലോക്ഡൗൺ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തുമെന്നും സബീഷ് അറിയിച്ചു.

