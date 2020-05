എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ 26 മുതൽ തന്നെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ 31 വരെ അടച്ചിടണമെന്ന കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം നിലനിൽക്കെ, എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വിഎച്ച്എസ്ഇ പരീക്ഷകൾ 26 മുതൽ 30 വരെ നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പ്രഖ്യാപിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ചു തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു.

സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കു ശനിയാഴ്ച അവധി നൽകിയെങ്കിലും പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതിനാൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയില്ല. ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കെ നാലര ലക്ഷം മുതൽ 13 ലക്ഷം വരെ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പരീക്ഷാ ദിനങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരും.

പരീക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്കൂൾ ബസുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

എംജി നാലാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ പരീക്ഷ മാറ്റി

എംജി സർവകലാശാല 27 മുതലുള്ള നാലാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി. അതേസമയം, 26 മുതലുള്ള ആറാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (റഗുലർ, പ്രൈവറ്റ്) പരീക്ഷകൾക്കും ജൂൺ 3 മുതലുള്ള പിജി പരീക്ഷകൾക്കും 4 മുതലുള്ള അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ പ്രൈവറ്റ് പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമില്ലെന്നു പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.

